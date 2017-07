Eine grüne Oase für Bienen, Forscher und Gärtner

Susanne Ellerbrock und Christina Witter von Symrise (von links) freuen sich mit Imker Hans-Werner Borgolte über die fleißigen Bienen.

Holzminden (16.07.17). Ein Frühjahr und nicht mal ein halber Sommer haben ausgereicht, um aus dem Schrebergarten-Gelände an der Heusingerstraße in Holzminden das (Bienen-)Paradies werden zu lassen, das sich Symrise-Chef Dr. Heinz-Jürgen Bertram Ende letzten Jahres erträumt hat.Mit drei Bienenvölkern, einem passionierten pensionierten Imker und einem windschiefen, aber neuen „Hexenhaus“ hatte das „Projekt mit Passion“ im letzten Sommer begonnen. Ende des Jahres zogen dann die letzten Pächter aus, das Gelände wurde provisorisch eingezäunt und nach und nach entrümpelt. Noch sind die Aufräumarbeiten nicht beendet, doch die rund 24.000 Quadratmeter große Fläche grünt und blüht im schönsten Wildwuchs – paradiesische Zustände also für die fast 500.000 „Mitarbeiter“ des Weltkonzerns, die hier von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang fleißig malochen. (rei)