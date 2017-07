Westfälische B-Ligisten dominieren

Das Siegerteam aus Lütmarsen.

Fürstenberg (mak). Bereits zum 13. Mal richtete der MTV Fürstenberg den Allersheimer-Sommer-Cup aus, auch dieses Mal folgten wieder viele namenhafte Mannschaften der Einladung ins Fürstenberger Waldstadion. Das starke Teilnehmerfeld um Vorjahressieger und Bezirksligist BW Weser sowie die beiden Bezirksligaabsteiger aus Stahle und Bevern wurde in diesem Jahr allerdings von den Underdogs aus der Kreisliga B Höxter dominiert. Letztlich setze sich der TuS Lütmarsen im Finale mit 2:0 gegen den FC Stahle durch. Die Finalrunde begann am Sonnabend mit der Begegnung zwischen dem TuS Lütmarsen und dem TuS Lüchtringen. Lange Zeit sah alles nach einem Elfmeterschießen nach der 45-minütigen Spielzeit aus, doch Lütmarsens Goalgetter Dennis Preuß nutzte einen Fehler des Lüchtringer Torwarts aus und traf zum 1:0 ins leere Tor. Im zweiten Halbfinale ließ ein Torerfolg ebenfalls lange auf sich warten. Der FC Stahle entschied die Partie gegen Brakel II erst in den letzten zwei Spielminuten. In der 43. Minute ließ Stefan Borgolte seine Mannen jubeln, als er einen Freistoß aus dem Halbfeld an allen vorbei im Tor unterbrachte. Zwei Zeigerumdrehungen später machte Pascal Ewers, der in der letzten Saison 16 Saisontore erzielte, mit dem 2:0 alles klar. Bevor der Turniersieger ermittelt werden konnte, sicherte Marvin Gniadek dem TuS Lüchtringen mit seinem Tor gegen Brakel II den dritten Platz. Im Finalspiel passierte lange Zeit nicht viel. Man merkte den Mannschaften, wie zuvor auch allen anderen Mannschaften in der Gruppenhase, an, dass sie sich noch in der frühen Phase der Vorbereitung befinden und noch einiges an Arbeit vor sich haben. Es ergab sich ein Spiel im Mittelfeld mit wenigen spielerischen Höhepunkten und jeweils einer guten Gelegenheit auf beiden Seiten. So rechneten die Zuschauer im Waldstadion wieder einmal mit einem Elfmeterschießen, ehe Dennis Preuß den Hoffnungen auf zusätzliche Spannung zwei Minuten vor Abpfiff ein Ende setzte. Nach einer guten Kombination wurde der Stürmer freigespielt und erzielte allein vor dem Tor das umjubelte 1:0 ins linke untere Eck. Zwei Minuten später war es einmal mehr Dennis Preuß, der die letzten Offensivbemühungen des FC Stahle bestrafte. Mario Multhaup spitzelte den Ball bereits an der Mittellinie am letzten Verteidiger vorbei und lief zusammen mit Dennis Preuß allein auf Stahles Torwart Andre Bödeker zu. Im Sechzehner legte Multhaup den Ball quer auf Preuß, der keine Mühe hatte, den Ball ein letztes Mal im Netz unterzubringen. Alles in allem blickte MTV Fürstenberg-Chef Achim Helm auf ein gelungenes, aber auch faires „Turnier der Überraschungen“ zurück und hofft auch im nächsten Jahr wieder einige Mannschaften in Fürstenberg begrüßen zu dürfen. Weiterhin bedankte sich Helm bei der Brauerei Allersheim, die in Person von Svenja Beverungen vor Ort die Prämien sowie den Pokal überreichte. „Das Turnier lebt von der Unterstützung der Brauerei Allersheim“, so Helm abschließend.