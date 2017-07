Dr. Stefan Deutsch übernimmt Präsidentenamt

Staffelübergabe: Dr. Stefan Deutsch und Jürgen Borris.

Holzminden (17.07.17). Dr. Stefan Deutsch ist neuer Präsident des Rotary Clubs Holzminden. Im Rahmen der diesjährigen Ämterübergabe übernahm der Mediziner den „Staffelstab“ für den Club und danke Jürgen Borris als seinem Vorgänger im Amte für dessen Engagement.

„Was ist Rotary?“ – Mit dieser rhetorischen Frage leitete Deutsch seine Ansprache an die anwesenden Clubmitglieder ein, um sogleich seine ganz persönliche Antwort zu geben, die als Jahresmotto des Clubs verstanden werden kann: „Helfen nach außen und Freundschaft nach innen“.

Als Schwerpunkte für das rotarische Jahr fokussierte Deutsch folgerichtig vor allem das helfende und unterstützende Engagement des Clubs vor Ort und in der Region. So werde auch in 2017 ein Meilenstein der Aktivitäten das Holzmindener Entenrennen sein, so der neue Präsident, „denn mit den Erlösen aus dieser Veranstaltung können wir, wie in den vergangenen Jahren auch, einen wesentlichen Beitrag für lokale Projekte in und um Holzminden leisten“.

Und Freundschaft nach innen? Welche Bedeutung hat diese Prämisse für den Präsidenten? „Wir sollten mehr miteinander als übereinander reden. Und Reden ist grundsätzlich besser als schreiben“, so Deutsch, dem der ohnehin gute Zusammenhalt unter den Holzmindener Rotarierinnen und Rotariern am Herzen liegt.

Einen besonderen Dank richtete der Präsident an die scheidenden Vorstandsmitglieder Eberhardt Panitz und Dr. Norbert Kalkert, die nach vielen Jahren im Führungskreise des Clubs nun ihre Ämter für jüngere Freundinnen und Freunde bereitstellten. Und so werden Ute Woelke als Verantwortliche für den Clubdienst und Jean-Marc Molard in der Funktion des Vizepräsidenten in den Vorstand aufrücken, der – auch das begrüßte Deutsch ausdrücklich – in personeller Hinsicht ansonsten durch hohe Kontinuität geprägt sein wird.