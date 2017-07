Die Bienen haben wieder eine Lobby

Blühstreifen sind wichtig für Bienen.

Kreis Holzminden (17.07.17). In Hannover steht Landwirtschaftsminister Christian Meyer im Ministeriumsgarten und hält Bienenstöcke in die Kamera. Er hat gerade 60 Kilogramm Frühjahrshonig ernten lassen. In Eschershausen sitzen Bauern und Imker an einem Tisch. Und auch hier geht es um die Honigernte. Und um die Zusammenarbeit zwischen den Landwirten und den Bienenhaltern. „Wir sind“, blickt Ralph Thunich, Vorsitzende des Imkervereins Bodenwerder in die Region, „ziemlich allein auf weiter Flur, was den Erfahrungsaustausch zwischen Landwirten und Imkern betrifft“. (bs)

