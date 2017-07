Frankreich-Freundschaft hält seit 34 Jahren

Michael Bächler bereitet den nächsten Frankreich-Besuch vor.

Stadtoldendorf (17.07.17). Diese deutsch-französische Freundschaft begann mit einem Sportleraustausch Mitte der 1980er Jahre. Seit mittlerweile 34 Jahren pflegt Michael Bächler aus Stadtoldendorf den Kontakt zu der befreundeten Familie Albert in Frankreich, der nächste Besuch steht in diesen Tagen wieder an. Mittlerweile ist die Freundschaft schon auf die nächste Generation übergesprungen. (nig)

