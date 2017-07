Hulapalu am Tegernsee

Die Athletinnen und ihre „Eskorten“ vor dem Beginn des Meetings.

Holzminden (17.07.17). Auch bei der zehnten Auflage des internationalen Stabhochsprung-Meetings in Rottach-Egern am Tegernsee bleibt diese Veranstaltung wohl die spektakulärste ihrer Art: nur hier springen die Athleten buchstäblich in den Tegernsee hinein. Trocken blieben sie alle – auch Annika Roloff, die mit 4,45 Metern ihre Saisonbestleistung erreichte und im 14-köpfigen Feld der Frauen hervorragende Fünfte wurde. (ro)

Lesen Sie mehr im TAH vom 18.07.17