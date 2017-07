Erst international, dann doch einfach nur verboten

Bad Pyrmont (18.07.17). Ein Opel Astra mit bulgarischen Kennzeichen wurde am Montag um 22.25 Uhr auf der Straße "Am Hessebusch" durch die Polizei Bad Pyrmont angehalten und überprüft. Das Fahrzeug wurde von einem Mann aus Rumänien geführt, der auch einen rumänischen Führerschein vorzeigte. Halter des bulgarischen Fahrzeuges sollte ein bulgarischer Verwandter sein. Bei einer weiteren Überprüfung wurde festgestellt, dass der Rumäne bereits seit zweieinhalb Jahren in Bad Pyrmont dauerhaft wohnhaft gemeldet ist. Den Trick mit der rumänischen Fahrerlaubnis scheint er schon öfter versucht zu haben, denn bei einer Überprüfung der Sperrvermerke im Kraftfahrtbundesamt ist bereits eine unanfechtbare Aberkennung des Rechts, von einer ausländischen Fahrerlaubnis Gebrauch zu machen, eingetragen. Eine deutsche Fahrerlaubnis hat er nicht.