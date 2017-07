„Wir wollen aktiv am Spielbetrieb teilnehmen“

Die Mädchen aus Heinade sind derzeit sportlich heimatlos.

Heinade (18.07.17). Die einst so heile Fußballwelt der Heinader Nachwuchskickerinnen gerät aus den Fugen: „Keiner will uns“, sagen sie in einer schriftlichen Stellungnahme an den TAH. Der Hintergrund: In den letzten Jahren durften die jungen Spielerinnen mit einer Sondergenehmigung und Jungen-Unterstützung bei den D-Junioren als Mannschaft außer Wertung mitspielen. In diesem Jahr ist das nicht mehr möglich, da einige Spielerinnen inzwischen zu alt sind und die Jungs eine eigene C-Jugend-Mannschaft bilden. Eine Mädchenstaffel gibt es zudem im NFV-Kreis nicht, und trotz intensiver Suche sei es bisher nicht möglich gewesen, weitere Spielerinnen zu finden, um eine eigene Frauen- beziehungsweise Mädchen-Mannschaft in einem anderen Fußballkreis zu melden. „Warum wirft man uns solche Steine in den Weg?“, fragen sich die Spielerinnen. „Wir wollen nicht nur trainieren und mal hin und wieder ein Hallenturnier spielen, sondern aktiv am Spielbetrieb teilnehmen, natürlich außer der Wertung“, betonen die Heinader Fußballerinnen. Rolf Gans, Vorsitzender des Junioren-Spielausschusses im NFV-Kreis Holzminden, versteht die Situation und den Unmut der Mädchen, zugleich sieht er aber Aufklärungsbedarf. „Fünf der acht Mädchen sind inzwischen 15 beziehungsweise 16 Jahre alt und im Grunde keine Mädchen mehr sondern junge Frauen. Wir können diese Spielerinnen unmöglich bei den 11- bis 12-Jährigen spielen lassen. Vielmehr können diese Spielerinnen über das Zweitspielrecht auf andere Vereine ausweichen. Die SG Kemnade/Eschershausen würde die Spielerinnen gern nehmen und hat das entsprechend signalisiert“, sagt Gans im Gespräch mit dem TAH. Die verbleibenden drei jüngeren Spielerinnen könnten dann in die E-, D- beziehungsweise C-Junioren-Teams des TSV Heinade integriert werden. „Wir versuchen, dem TSV Heinade entgegenzukommen, aber so geht es eben nicht mehr. Wir bewegen uns in alle Richtungen und suchen Lösungen“, verspricht der Ausschuss-Vorsitzende. Dirk Schoppe, Trainer der Mädchen und Fußballfachwart des TSV Heinade bestätigt zwar das Interesse der SG Kemnade/Eschershausen, sieht in einem Zweitspielrecht für seine Mädchen aber keine Lösung. „Zunächst einmal wollen alle acht Spielerinnen weiter zusammen spielen, und dann ist die Situation bei der Spielgemeinschaft gar nicht geklärt. Keiner weiß derzeit, wo und in welcher Kreisliga die spielen werden. Aber egal ob in der Kreisliga Hameln-Pyrmont oder Hildesheim, beides seien zu weite Fahrten für die jungen Spielerinnen. Zudem betont er, dass einige seiner jüngeren Mädchen ja durchaus schon bei den Jungs mitspielen, andere hätten aber noch nicht das spielerische Rüstzeug dazu. Abschließend sagt Schoppe nochmal, dass seine Mädchen nur Fußball spielen wollen, alle zusammen als ein Team und natürlich weiter außer Konkurrenz wenn es sein muss. (ue)