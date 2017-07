Artistik, Musik, Theater, Literatur

Beverungen (18.07.17). Das Abo-Programm der Kulturgemeinschaft Beverungen und Umgebung für die Saison 2017/18 wird spannend, abwechslungsreich und unterhaltsam. Sechs Veranstaltungen werden angeboten, der Vorverkauf beginnt am Mittwoch, 19. Juli. Einzelkarten sind an den üblichen Vorverkaufsstellen erhältlich, Abonnements können ausschließlich im Kulturbüro der Stadt Beverungen (Telefon 05273/392220) geordert werden. Und was erwartet die Interessenten? Hier einige Beispiele. Der Auftakt der Abo-Saison am 28. September ist ein absoluter Knaller: Scotch & Soda heißt die australische Produktion, die Zirkus und Musik pur bietet mit fesselnden Artistik Nummern und Spelunken-Jazz der 1920-er Jahre, angesiedelt zwischen Wanderzirkus, Großer Depression und Jahrmarkt-Spektakel des 19. Jahrhunderts. Passend zur Vorweihnachtszeit gibt‘s eine Lesung mit Musik: Suzanne von Borsody präsentiert dabei Elke Heidenreichs Geschichte „Erika oder der verborgene Sinn des Lebens“, untermalt von der Live-Musik des Trio Amanti della Musica. Als Film um den nur mäßig erfolgreichen Imbissbesitzer Zenos in Hamburg hat Soul Kitchen von Fatih Akin beeindruckt; bei der Bühnenfassung im Februar wird das kaum anders sein. Eine der klassischen Komödien schlechthin ist William Shakespeares Mittsommernachtstraum, die im März als genauso lustiger wie poetischer Theaterabend mit Irrungen und Wirrungen rund um die Liebe, die Beverunger Zuschauer entzücken wird. (tah)