Von Null auf Silber in 1,5 Stunden

Der 3.000 Meter-Lauf. Auch den steht Jörg Niggemann durch. Der Rat, den er befolgt hat: Mach Dein eigenes Rennen!

Holzminden (18.07.17). Was für eine blöde Idee. „Noch fünf Runden“, ruft eine Stimme von links. Wie bin ich hier bloß reingeraten? 20 Jahre lang war ich erfolgreicher Sportverweigerer. Und jetzt stapfe ich über die rote Tartanbahn im Liebigstadion, soll 3.000 Meter in 15:50 Minuten schaffen. Und das ist nur eine von vier Disziplinen, die ich als völlig untrainierter Bürostuhlhocker ausprobieren soll, um das Deutsche Sportabzeichen zu schaffen. Die Beine werden schwer, die Luft dünn, mein Kopf rot… – So beginnt die Reportage des eher unsportlichen TAH-Redakteurs Jörg Niggemann, der sich an das Deutsche Sportabzeichen wagt – und die Leistungen für Silber erfüllt! (nig)

Lesen Sie mehr im TAH vom 19.07.17