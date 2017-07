Einbruch am helllichten Tage

Lauenförde (18.07.17). Bereits am vergangenen Donnerstag ereignete sich in Lauenförde ein Einbruch in eine im dortigen Pfarramt befindliche Wohnung. Der oder die Täter haben sich möglicherweise über ein gekipptes Fenster im Erdgeschoss Zutritt zu der Wohnung verschafft. Aufbruchspuren konnten von der Polizei indes nicht festgestellt werden. Vermutlich wurde durch das gekippte Fenster gefasst und so die unmittelbar daneben befindliche Terrassentür geöffnet. Nachdem die Täter in die Wohnung gelangten, entwendeten sie offensichtlich ganz gezielt aus einem Rucksack einen größeren Geldbetrag. Das Geld war erst kurz zuvor, um 12 Uhr, von einem Betreuer der am Wochenende zuvor begonnenen kirchlichen Jugendfreizeit bei der Braunschweigischen Landessparkasse in Holzminden abgehoben worden. Anschließend deponierte er es in seiner Wohnung in Lauenförde und verließ die Wohnung gegen 14.30 Uhr. Als er gegen 21 Uhr nach Hause zurückkehrte, musste er dann feststellen, dass die Terrassentür offen stand und dass das Geld gestohlen wurde. Die Polizei Holzminden fragt daher: Wer hat zur besagten Tatzeit beobachtet, wie sich jemand Zutritt zu der Wohnung in der Bahnhofstraße verschafft hat, oder kann Hinweise zu einem auffälligen Verhalten in der Bank in Holzminden geben? Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Holzminden unter der Telefonnummer 05531/9580. (tah)