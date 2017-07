Schäfertraditionen leben auf

Auch „schwarze Schafe“ sind beim Fest in Amelungsborn zu sehen. Foto: SVR

Amelungsborn (18.07.17). Es ist eine uralte und die Landschaft prägende Tradition: die Schäferei. Doch was einst zum normalen Landschaftsbild gehörte – Schäfer, die vom Frühjahr bis in den Herbst hinein mit ihren Herden und Hütehunden durch die Lande zogen – ist heute eine wahre Rarität. Dabei leistet die Schäferei auch heute noch einen wichtigen Beitrag für den Natur- und Landschaftsschutz. Auch im Weserbergland hat die Schafhaltung eine lange Tradition. An diese erinnert das Schäfer- und Hutefest, das alle zwei Jahre auf dem Gelände des Klosters Amelungsborn stattfindet. In diesem Jahr ist es wieder soweit. Am Sonntag, 10. September, stehen die wolligen Vierbeiner und alte Schäfertraditionen beim Schäfer- und Hutefest von 10 bis 18 Uhr im Mittelpunkt.

