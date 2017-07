Cannabis in der Wohnung angebaut

Zirka 200 Cannabispflanzen wurden gefunden.

Höxter (19.07.17). In der Wohnung eines 38-jährigen Mannes aus Höxter hat die Polizei ungefähr 200 Cannabispflanzen gefunden. Zunächst war der Mann am Dienstag, 18. Juli, gegen 16.30 Uhr, aufgefallen, da er in der Marktstraße in Höxter Passanten anpöbelte und die Polizei hinzugerufen wurde. Die eingesetzten Beamten stellten bei dem Mann mehrere Päckchen mit Marihuana fest. Bei einer anschließenden Durchsuchung der Wohnung des Tatverdächtigen, wurde festgestellt, dass der Mann Teile seiner Wohnung in eine Cannabisplantage umgebaut hatte. Insgesamt wurden in der Wohnung ungefähr 200 Cannabispflanzen, in unterschiedlichster Wachstumsgröße, sowie dazugehöriges Equipment aufgefunden. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. (tah)