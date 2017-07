3. Holzmindener Entenrennen erstmals mit Schönheitswettbewerb

Die Enten sollen ein individuelles Outfit bekommen.

Holzminden (19.07.17). Auch in diesem Jahr wird es, veranstaltet vom Rotary Club Holzminden, wieder ein Entenrennen auf der Weser in Holzminden geben. Mit viel Spaß und Engagement geht es am Sonnabend, 9. September, für mehrere tausend nummerierte Quietsche-Entchen um 12 Uhr ab Weserbrücke an den Start. Neu ist der Schönheitswettbewerb: Man kann Rennenten kaufen und sie hübsch machen nach dem Motto „Pimp my Duck!“. (spe)

