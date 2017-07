Sperrung der Neuhäuser Straße vom 24. bis 28. Juli

Neuhaus (20.07.17). Das Niedersächsische Forstamt Neuhaus rückt sein Holz aus dem Waldbestand an der Neuhäuser Straße. Der Holztransport erfolgt auch über die öffentliche Forststraße zwischen Neuhaus und Winnefeld. Während der Forstarbeiten im Revier Nienover ist der Verkehr voll gesperrt. Betroffen ist der Bereich an der Kreuzung Winnefeld bis zur Einmündung auf die Bundesstraße 497. Vom 24. bis voraussichtlich zum 28. Juli 2017 wird der Verkehr über die Bundesstraße 497 und die Bundesstraße 241 umgeleitet.

„Ein so genannter Forwarder zieht die gefällten Baumstämme entlang der öffentlichen Forststraße auf zentrale Holzlagerplätze. Die Holzrückemaschine lädt die Stämme beidseitig der Forststraße ab und verschmutzt den Straßenbelag. Deswegen ist eine Vollsperrung erforderlich“, teilt Revierförster Lutz Böker mit. Förster Böker leitet das Revier Nienover mit dem Waldgebiet im Dreieck von Schönhagen, Neuhaus und Nienover.