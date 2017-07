Mit Vollgas gegen Garagenwand: Garage droht einzustürzen

Feuerwehr und THW im Einsatz und sichern die einsturzgefährdete Garage.

Hameln (20.07.17). Eine 79-jährige Autofahrerin aus Hameln wollte am Donnerstag kurz vor 14 Uhr aus dem Rondell-Parkhaus ausfahren. Offenbar beschleunigte sie an der leicht ansteigenden Ausfahrtsrampe zu stark. Als sie hinter der Ausfahrt des Parkhauses abbremsen wollte, trat sie in der Aufregung weiter auf das Gaspedal. Der Volvo mit Automatikgetriebe wurde stark beschleunigt, prallte auf der gegenüber liegenden Straßenseite gegen eine Gebäudeecke und durchbrach schließlich einen Metallzaun. Im weiteren Verlauf durchfuhr der Wagen einen Garagenhof und stieß letztendlich gegen eine Garage. Durch die Kollision brach die Außenmauer der Garage nach außen weg; die Garage drohte einzubrechen.

Die beiden Insassen im Volvo, neben der Fahrerin befand sich noch der 80-jährige Ehemann im Fahrzeug, wurden vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert, um sich dort ärztliche untersuchen zu lassen.

Am Volvo und an der Garage entstanden erhebliche Sachschäden. Ein in der Garage untergestellter Skoda dürfte ebenfalls beschädigt sein. Die Schadenshöhe lässt sich derzeit nicht beziffert. Feuerwehr und THW mussten vor der Fahrzeugbergung die Garage abstützen und sichern.