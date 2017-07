„Die Patienten stimmen mit den Füßen ab“

Agaplesion Evangelisches Krankenhaus meldet steigende Patientenzahlen. Notaufnahme wird personell aufgestockt.

Holzminden (20.07.17). Keine Unfallchirurgie mehr in Höxter, die Notaufnahme am Holzmindener Krankenhaus deshalb total überlastet – das Gerücht macht derzeit die Runde. Stimmt das? Der TAH fragt bei Marco Ellerhoff, Geschäftsführer des Agaplesion Evangelisches Krankenhaus Holzminden, nach: „Die Patientenzahlen sind spürbar angestiegen“, bestätigt Ellerhoff. Er weiß auch, dass es zu bestimmten Zeiten in der Notaufnahme des Krankenhauses zu Engpässen kommt. Und er handelt: Das Personal wird aufgestockt, die Notaufnahme – das ist schon lange geplant – ausgebaut. Im Gespräch mit dem TAH präsentiert er Zahlen und beleuchtet die Gründe für den Anstieg der Patientenzahlen. (bs)

