„Entscheidung sehen wir als alternativlos“

Der Umzug der Unfallchirurgie vom St. Ansgar-Krankenhaus Höxter nach Brakel sorgt für harte Kritik.

Höxter (20.07.17). Seit sechs Monaten gibt es am St. Ansgar-Krankenhaus in Höxter keine Unfall-Chirurgie mehr. Menschen aus dem Raum Höxter, die verletzt werden oder Stürze erleiden, müssen in die Unfallambulanz des Krankenhauses Brakel gebracht werden – ausgenommen sind Kinder unter sieben Jahren: sie dürfen weiter in Höxter behandelt werden. Es war die Entscheidung der katholischen Hospitalvereinigung Weser-Egge, die das Ende der Unfallchirurgie in Höxter bedeutete und damit gleichzeitig den Ausbau der Unfallambulanz in Brakel zur Folge hatte. Das sorgt in Höxter für nicht nachlassende Kritik. (fhm)

