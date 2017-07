Die Post soll wieder täglich kommen

13 Bezirke werden vom neuen Zustellstützpunkt der Post in Stadtoldendorf beliefert.

Stadtoldendorf (21.07.17). Die Zustellung der Briefpost in den Bereichen Stadtoldendorf und Eschershausen sollte ab dieser Woche wieder in normalen Bahnen laufen. Das erklärt Jens-Uwe Hogardt, Sprecher der Deutschen Post DHL Group auf TAH-Nachfrage. Es hatte Kritik an der Post gegeben. Daher habe die Post inzwischen auf personeller Ebene nachgebessert. „Es ist uns gelungen, zwei neue Mitarbeiter gewinnen zu können“, erklärte Jens-Uwe Hogardt. (nig)

Lesen Sie mehr im TAH vom 21.07.17.