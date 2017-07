Fürs Leben lernen beim Kinderkochfestival

Freuen sich auf viele Kinder beim Kinderkochfestival auf dem Holzmindener Marktplatz, von links: Katrin Konradt (Stadtmarketing Holzminden GmbH, Mareille Willmann, Björn Schrader und Christian Liedtke (Wirtschaftsjunioren Holzminden).

Holzminden (20.07.17). Das Kinderkochfestival von Wirtschaftsjunioren und Round Table 150 am Sonntag, 30. Juli, auf dem Holzmindener Marktplatz will Kinder ans gesunde Kochen und Essen heranführen und dabei viel Spaß transportieren. In professionell angeleiteten Kursen können Kinder hier das Kochen erlernen. In Gruppen von zehn Kindern und angeleitet von den Köchen, gehen die Kids zunächst „einkaufen“ und sammeln die benötigten Zutaten im Marktzelt ein, bevor es ans Schnippeln, Würzen und Kochen geht. Am Ende soll ein leckeres Gericht entstehen, altersgerecht in der Zubereitung und schmackhaft. Noch sind Plätze frei! (tah)

