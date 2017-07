Es brennt im Kieswerk an der Weser

Der Brand in dem Metallbehälter konnte schnell gelöscht werden.

Holzminden (20.07.17). Zu einem "Feuer mittel" ist am Donnerstagabend kurz vor 22 Uhr die Frewiwillige Feuerwehr Holzminden in den Lüchtringer Weg gerufen worden. Ein Angler, selbst Feuerwehrmann, hatte beim Angeln an einem Kiesteich einen lauten Knall gehört und dann Rauch aufsteigen sehen und sofort Alarm geschlagen. Die Holzmindener Wehr rückte mit 40 Einsatzkräften mit mehreren Fahrezugen unter Blaulicht aus. Der Weg führte zu einem Kieswerk in der Nähe der Weser. Dort brannte "Unrat" in einem Metallbehälter. Mit Schaum wurde der Brand abgelöscht, bevor Ortsbrandmeister Michael Nolte seine Leute ins Gerätehaus zurückschicken konnte. Gefahr für Leib und Leben bestand nicht, einen Sachschaden gibt es nicht. (spe)