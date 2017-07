Bahnsteig-Erhöhung kommt erst 2020

Der Bahnsteig in Stadtoldendorf soll auf eine Zustiegshöhe von 76 Zentimetern angehoben werden.

Stadtoldendorf (21.07.017). Der Bahnsteig am Bahnhof Stadtoldendorf soll angehoben werden, um den Einstieg in die Züge möglichst barrierefrei zu ermöglichen. 1,3 Millionen Euro sind für die Stationsmodernisierung in Stadtoldendorf eingeplant. Das Projekt gehört zum Landes-Förderprogramm „NiaZ 3“. Allerdings ist noch Geduld gefragt: Voraussichtlich erst im Jahr 2020 wird die Deutsche Bahn diese Umbaumaßnahme in Angriff nehmen. (nig)

Lesen Sie mehr im TAH vom 22.07.17