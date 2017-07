Supermarkt oder Seniorenheim?

Um die gelbe Fläche geht es: Hieran haben zwei Lebensmittel-Handelsketten und ein Investor für eine Senioren-Wohnanlage Interesse bekundet. Nicht weit entfernt läge aber noch eine zweite Fläche an der Raiffeisenstraße, die nach Ansicht der Verwaltung auch für ein Seniorenheim geeignet wäre.

Bevern (21.07.17). Das dürfte spannend werden: Für welche Nutzungsart wird sich der Rat des Fleckens Bevern bezüglich der Grundstücke neben der evangelischen Kirche entscheiden? Soll hier ein Verbrauchermarkt oder doch lieber eine Senioren-Wohnanlage entstehen dürfen? Interessierte Investoren gibt es für beide Varianten. Dass der bisherige Supermarkt in der Sandstein-Scheune am Schloss keine dauerhafte Zukunft hat, ist in Bevern ja kein Geheimnis mehr. Der TAH berichtete bereits Ende April darüber, dass die Betreiberfamilie den Pachtvertrag nicht verlängern will. Er läuft 2020 aus. Grund dafür ist ganz einfach Platzmangel: Um den Markt unter der bisherigen Firmierung weiterführen zu können, müsste die Verkaufsfläche fast doppelt so groß sein – so die Vorgaben des Lebensmittelkonzern. (rei)

