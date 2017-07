Teleskoplader steht in Flammen

Das Spezialfahrzeug war im Hils im Einsatz.

Holzen (21.07.17). Gestern gegen 13.50 Uhr wurden die Feuerwehren Holzen und Eschershausen zum Einsatz gerufen. Gemeldet wurde ein in Brand geratener „Teleskoplader“. Nicht ganz eindeutig war zunächst die Einsatzstelle. Sie lag im Wald oberhalb Holzens im Hils. Ein Forstunternehmen war hier mit Pflegearbeiten an den Waldwegen beschäftigt. Plötzlich bemerkte der Fahrer des Spezialfahrzeugs in seinem Rückspiegel Rauch aus dem Fahrzeug aufsteigen. Ihm gelang noch, das Gerät zu verlassen, bevor der Motorraum und die Fahrerkabine in Flammen standen. (gl)

