Fußball-Nachtturnier in Arholzen

Beim Turnier war auch der FC Bayern München Fanclub aus Holzminden dabei.

Arholzen (22.07.17). Pünktlich um 20 Uhr rollte am Freitagabend der Ball beim 4. Nachtturnier in Arholzen. Bei toller Atmosphäre feuerten zahlreiche Zuschauer die zwölf antretenden Mannschaften an. Der Spaß und die Liebe zum Spiel ermöglichten Spielern und Zuschauern eine tolle Fußballnacht. (tp)