Oldtimer glänzen in Stadtoldendorf

Die gut erhaltenen Oldtimer präsentierten sich in Stadtoldendorf von ihrer besten Seite.

Stadtoldendorf (22.07.17). Die Oldtimer-Rallye des PS.Speicher Einbeck rollte am Sonnabend auch durch Stadtoldendorf. Von Einbeck aus waren die entweder gut erhaltenen oder aufwändig restaurierten Klassiker zu ihrer Ausfahrt gestartet und stellten sich unterwegs verschiedenen Wertungsprüfungen. Am dem Marktplatz in Stadtoldendorf wurden die Oldtimer von zahlreichen Zuschauern empfangen, welche die Modelle aus längst vergangenen Zeiten bestaunten. Der MSC Weserbergland hatte die Wertungsprüfung vor Ort ausgerichtet. (nig)

Lesen Sie mehr im TAH vom 24. Juli 2017