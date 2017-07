Das Handwerk feiert den Berufsnachwuchs

Holzminden (23.07.17). Für die Absolventen der diesjährigen „Sommer-Gesellenprüfung“ ist die Ausbildungszeit nach dem erfolgreichen Ablegen der Abschlussprüfungen in den vergangenen Wochen offiziell beendet. Zur Feier dieses ersten beruflichen Meilensteins veranstaltet die Kreishandwerkerschaft Holzminden gemeinsam mit ihren Innungen traditionell eine öffentliche Freisprechung. Sie findet am Montag, 7. August, ab 18 Uhr diesmal in der Georg-von-Langen-Schule Holzminden statt. Nachdem die letzten Wochen von den Vorbereitungen auf die Prüfung geprägt waren, endet die Ausbildungszeit im Handwerk nach altem Brauch für die angehenden Gesellinnen und Gesellen mit der feierlichen Entbindung aus dem bisherigen Lehrverhältnis.