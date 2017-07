In Lenne hängen alle an der Stange

Tolle Stimmung beim Soccer-Cup in Lenne.

Lenne (23.07.17). Auch wenn an diesem Tag einige junge Damen mit von der Partie waren, so hatten die zum Teil überaus akrobatischen Verrenkungen an den Aluminiumstangen dieses Mal nichts, aber auch rein gar nichts mit dem bei einigen Herren so beliebten Pole- Dance zu tun. Ganz im Gegenteil. Bei der zweiten Auflage des Lenner Human-Table-Soccer Cups verlangten die Damen den Herren sowohl im Soccer- Court, als auch am XXL- Kicker einiges ab. (jbo)