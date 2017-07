Westfalen Weser Energie unterstützt Projektideen von Vereinen

Weserbergland (24.07.17). Endspurt heißt es für die Bewerbungen für eines der 100 Förderpakete von Westfalen Weser Energie. Vereine oder Initiativen, die sich mit einer Projektidee beteiligen möchten, können sich noch bis zum 31. August online unter der Rubrik „Engagement“ bei www.ww-energie.com be-werben. Mit der Aktion „Ideen werden Wirklichkeit – 100 Förderpakete für Vereine in der Regi-on!“ möchte Westfalen Weser Energie bürgerschaftliches Engagement in seinem Netzgebiet fördern. Mehr als 800 beispielhafte Projekte wurden so in den letzten Jahren finanziell unter-stützt.

„Wir würden uns freuen, wenn sich noch viele Vereine mit neuen Projektvorstellungen für ein Förderpaket bewerben“, so Projektleiterin Uta Wolff: „Die Aktion lebt vor allem von den kreativen Ideen der Ehrenamtlichen in den Vereinen. Und da gibt es bestimmt noch viele tolle Ansätze, die durch eine Anschubfinanzierung umgesetzt werden könnten“, ist sich Uta Wolff sicher. Alle eingereichten Projektideen werden von einer unabhängigen Jury bewertet und so die 100 förderungswürdigsten Aktionen ermittelt. (tah)