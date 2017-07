Deutz-Willi tritt die Rückreise an

Daumen hoch und Traktor Robert immer dabei: Deutz-Willi genießt seinen Aufenthalt in Estland.

Lauenförde (24.07.17). Nach seinem Aufenthalt in St. Petersburg, dem Ziel seiner großen Russland-Tour, hat Deutz-Willi die Rückreise Richtung Heimat angetreten. Am Freitag ist Winfried Langner von dem Hof im Umland von St. Petersburg, auf dem er einige Tage zu Gast war, gestartet und hat am Wochenende die Grenze nach Estland passiert. Nun genießt der 81-Jährige seinen Besuch bei neuen Freunden in Estland, die er auf der Hinreise kennengelernt hat. Die Rückfahrt nach Lauenförde geht der rüstige Rentner gelassen an und will noch bei einigen weiteren Bekannten Station machen, denen er seinen Besuch versprochen hat. (nig)

