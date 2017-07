Zu Gast im „Reallabor“ für ländliche Prozesse

Die Staatssekretärin Birgit Honé wurde gemeinsam mit weiteren Gästen in der HAWK empfangen.

Holzminden (24.07.17). Zwei Städte, zwei Bundesländer, ein gemeinsamer Lebens- und Wirtschaftsraum. Die Lebensbedingungen in der Region Holzminden/Höxter zu untersuchen und zu verbessern, hat sich das Zukunftszentrum Holzminden/Höxter (ZZHH) auf die Fahnen geschrieben. Als nun Birgit Honé, Staatssekretärin für Europa und regionale Landesentwicklung, Projekte kennenlernen wollte, die in beispielhafter Weise die regionale Entwicklung in Niedersachsen voranbringen, besuchte sie am Montag die Forschungseinrichtung an der HAWK Holzminden als erste Station ihrer dreitägigen Reise. „Wir spüren das Interesse der Landesregierung an unserer Einrichtung“, begrüßte HAWK-Präsident Dr. Marc Hudy den Gast aus der Staatskanzlei. Das Interesse an dem Projekt ZZHH sei berechtigt, hier werde einiges für den ländlichen Bereich entwickelt: „Als Hochschule strecken wir die Arme aus in die Region, holen die Themen zu uns, bearbeiten sie und geben Handlungsempfehlungen zurück.“ Nicht umsonst bezeichnete Agnes Kriszan, welche die Arbeit des ZZHH näher vorstellte, die Region Höxter/Holzminden als „Reallabor“: „Wir arbeiten nicht mit Apparaturen, sondern mit Menschen.“ (nig)

Lesen Sie mehr im TAH vom 25. Juli 2017