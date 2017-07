Das Waidwerk richtig erlernen

Jägerschaft Holzminden beendet Jungjägerlehrgang 2016/17 erfolgreich.

Holzminden (24.07.17). Das Waidwerk richtig erlernen, das hat sich die Jägerschaft Holzminden in seiner Nachwuchsarbeit auf die Fahnen geschrieben. In einer intensiven neunmonatigen Ausbildung bereiteten die Dozenten der Jägerschaft Holzminden die Teilnehmer auf die Prüfungen vor. Dieses Jahr konnten 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Jägerbriefe, zum ersten Mal durch den neu gewählten Kreisjägermeister Harald Meyer aus Holzen, in Empfang nehmen. (tah)

