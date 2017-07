„Himmlische Klänge“ mit „Classic Brass“

Rekordbesuch beim Opern-Air-Konzert der Schlossfreunde Bevern.

Bevern (24.07.17). Eingebettet in die Regenperioden der letzten Tage, öffnete sich rechtzeitig zum Konzertbeginn im malerische Innenhof des Weserrenaissance-Schlosses in Bevern die Wolkendecke, die erhoffte und willkommene Zutat für das siebte Konzert der Extraklasse mit den fünf Blechbläsern von „Classic Brass“ unter seinem Leiter und Gründer Jürgen Gröblehner war gegeben. „Wie im Himmel“ lautete das Programm der diesjährigen Sommer-Tournee, die mit dem Auftritt in Bevern wohl auch in diesem Jahr ihren Saisonhöhepunkt gefunden hat. Jedenfalls merkte man der Spielfreude der fünf Interpreten an, dass für sie ein Open-Air-Konzert etwas Besonderes darstellt. (gw)

