SG GoLüWa freut sich aufs Derby

Losfee Svenja Beverungen, Mayc Peter und Michael Wiedwald losen den Pokal-Wettbewerb aus.

Lütgenade (ue). Mit Spannung wurde gestern Abend auf der Arbeitstagung des NFV-Kreises Holzminden die Auslosung der ersten beiden Runden um den Fußball-Kreispokal erwartet. 25 Teams werden in der ersten Runde an den Start gehen, der FC Boffzen als Titelverteidiger hat ein Freilos bekommen, da er im Bezirkspokal ran muss. Weiterhin schauen in der ersten Runde der VfL Dielmissen, der MTV Bevern, der FC Hohe/Brökeln, die SG Wesertal, der FC Stadtoldendorf und der VfR Hehlen zu. Die erste Runde wird vom 4. bis 6. August ausgetragen, die zweite RUnde steigt vom 18. bis 20. August. Die dritte Runde wurde für den Zeitraum 23. bis 25. März angesetzt. Diese Begegnungen werden auf der Arbeitstagung im Februar ausgelost. Das Finale steigt vom 19. bis 21. Mai, die Austragung wird vergeben.

Die Begegnungen der ersten Runde:

Spiel 1: TSV Kaierde – TSV Pegestorf

Spiel 2: VfR Deensen – TSV Lenne

Spiel 3: MTV Fürstenberg – Tuspo Grünenplan

Spiel 4: Delligser SC – SV Holzminden II

Spiel 5: MTV Derental – MTSV Eschershausen

Spiel 6: SV Rühle – TSV Kirchbrak

Spiel 7: VfB Negenborn – SG Bodenwerder/Kemnade,

Spiel 8: TSV Arhoplzen – TSV Ottenstein

Spiel 9: SG GoLüWa – TSV Holenberg

Die zweite Runde sieht folgende Begegnungen vor:

Sieger Spiel 2 – FC Boffzen

Sieger Spiel 7 – Sieger Spiel 1

VfL Dielmissen – Sieger Spiel 3

Sieger Spiel 8 – MTV Bevern

Sieger Spiel 9 – Sieger Spiel 6

Sieger Spiel 4 – FC Hohe/Brökeln

SG Wesertal – Sieger Spiel 5

FC Stadtoldendorf – VfR Hehlen.

Neu in dieser Saison ist, dass es beim Halbfinale und Finale keine Verlängerung mehr geben wird, steht es nach der regulären Spielzeit unentschieden. Es wird gleich zum Elfmeterschießen übergegangen. Ferner wurde angeregt, den Pokalwettbewerb ab der nächsten Saison eventuell binnen einer Woche durchzuziehen. Der Pokal der Frauen wurde noch nicht ausgelost. „Wir hatten einen tollen Wettbewerb in Kirchbrak in diesem Jahr, ich hoffe wir kriegen das wieder so hin“, schloss Spielausschuss-Vorsitzender Michael Wiedwald die Auslosungs-Zeremonie. Die Termine stehen aber schon fest: Die erste Runde wird vom 18. bis 20. August gespielt, die zweite Runde vom 15. bis 17. September, die dritte Runde vom 13. bis 15. Oktober, die vierte Runde am 2 April und das Finale am 20/21. Mai.