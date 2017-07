Kreis Holzminden: Feuerwehren im Hochwassereinsatz

In Holzminden mussten Sandsäcke gestapelt werden. Die Liebigstraße wurde überschwemmt. In Silberborn musste ein Durchfluss des Roten Wassers freigeräumt werden

Kreis Holzminden (25.07.17). Die Feuerwehren in Holzminden, Eschershausen und Delligsen haben in der Nacht zum Dienstag keinen Schlaf gefunden: Sie sind im Dauereinsatz, weil durch den Starkregen Bäche über die Ufer treten, Keller volllaufen und Straßen überflutet werden. Und noch kann keine Entwarnung gegeben werden: Es soll weiter regnen. Für den Landkreis Holzminden gibt es eine Unwetterwarnung mit extrem ergiebigem Dauerregen bis Mittwochmorgen 6 Uhr.

Die erste Alarmmeldung ruft die Feuerwehr in Silberborn aus der Abendruhe. Ein Keller droht vollzulaufen. Es folgen weitere Einsätze, weil der Bach "Rotes Wasser" immer mehr anschwillt.Hier muss der Durchgang unter der Dasseler Straße freigehalten werden. In der Nacht dann werden immer mehr Feuerwehren zu Einsätzen gerufen. Während die Wehren im Raum Delligsen vor allem vollgelaufene Keller auspumpen, kämpfen die Wehren in der Alt-Samtgemeinde Eschershausen mit der Lenne, die über die Ufer drängt. In Scharfoldendorf und in Eschershausen werden Sandsäcke gestapelt. Weitere Einsätze werden aus Eimen, Mainzholzen, Oelkassen gemeldet.

Auch in Holzminden heißt es Land unter. Die Holzminde kann die Wassermengen, die aus dem Solling hereindrücken, nicht mehr fassen. Die Liebigstraße wird überschwemmt und ist komplett gesperrt. Der Mittlere Teich läuft über, so dass auch die Ernst-August-Straße voll gesperrt werden muss. Die Feuerwehr schützt mit Sandsäcken eine ganze Reihe von Wohnhäusern, dazu noch den Hellers Krug und Leclaires Mühle.