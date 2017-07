Nichts geht mehr in Arholzen und Ottenstein

Große Pfützen haben sich auf dem Sportplatz in Arholzen gebildet.

Arholzen/Ottenstein (ue): Land unter in Arholzen und Ottenstein: Auf den Sportplätzen der Gemeinde geht derzeit nichts mehr. Das Fußballturnier um den Pokal der Samtgemeinde Eschershausen Stadtoldendorf sollte eigentlich am Dienstag, 25. Juli, in Arholzen beginnen, aber bereits am Montagabend zogen die Verantwortlichen die Reißleine und sagten den ersten Spieltag ab (der TAH berichtete). Wenig besser sieht es auf der Hochebene aus: Auch der TSV Ottenstein musste das Turnier unterbrechen. Derzeit wird in beiden Orten fieberhaft nach Lösungen gesucht.

Am Montagabend glühten die Drähte in der Samtgemeinde Eschershausen/Stadtoldendorf. Der Platz in Arholzen war nach dem Dauerregen nicht mehr bespielbar, große Pfützen hatten sich vor den Toren gebildet, so dass sich die Verantwortlichen vom TSV dazu durchringen mussten, den Turnierstart zu verschieben. Derzeit wird nach Lösungen gesucht, die Spiele des Auftakttages könnten noch problemlos auf andere Tage geschoben werden. Wenn es allerdings weiter regnet, und danach sieht es derzeit aus, wird man sich was einfallen lassen müssen. „Wir haben einen neuen Spielplan erstellt und gehen davon aus, dass wir am Mittwoch, 26. Juli, wie geplant spielen können“, zeigt sich Thomas Campe, zweiter Vorsitzender des TSV Arholzen, zuversichtlich. Über eine Generalabsage des Turniers werde derzeit nicht nachgedacht.

Durchgehalten bis nichts mehr ging, haben die Organisatoren und Mannschaften in Ottenstein, wo das Turnier der Samtgemeinde Bodenwerder-Polle derzeit läuft. Am Montagabend liefen die letzten beiden Begegnungen unter widrigsten Umständen, in der Nacht zu Dienstag regnete es aber so stark, dass das Turnier bis auf weiteres unterbrochen wurde. „Wir werden versuchen innerhalb der nächsten Stunden einen neuen Spielplan aufzustellen, da wir glauben, dass es im Interesse aller Vereine ist, auch in diesem Jahr einen Pokalsieger der Samtgemeinde auszuspielen. Wir hoffen aber auf Verständnis für diese Maßnahme“, sagt Jens Oerke, Vorsitzender des TSV Ottenstein. Beide Turniere sollten eigentlich noch bis Sonnabend laufen und dann mit den Finalspielen enden.