„Alfred“ hält die Feuerwehr in Atem

„Dauerbaustelle“ für die Feuerwehr in Holzminden waren die Teichanlagen im Bereich „Leclaire‘s Mühle“.

Kreis Holzminden (25.07.17). Tief „Alfred“ schüttet über dem Kreis Holzminden unglaubliche Regenmengen aus. Seit der Nacht zum Dienstag sind die Feuerwehren im Dauereinsatz, weil durch den Starkregen Bäche über die Ufer treten, Keller voll laufen und Straßen überflutet werden. Besonders erwischt es Holzminden, Delligsen, Eschershausen und Kirchbrak. Für den Auftakt sorgt „Alfred“ im Solling, bevor er beständig um den Landkreis Holzminden kreist. Dort lädt er die Regenmassen ab, die schnell die Bäche füllen – und die ersten Keller in Silberborn. Das „Rote Wasser“ schwillt an, der Durchlass an der Dasseler Straße kann die Wassermassen nicht mehr schlucken. Es ist ein Vorgeschmack auf das, was die Wehren im ganzen Kreisgebiet in der Nacht und bis in den Dienstagabend hinein noch erwartet. Bald kann die Leitstelle in Hameln die Meldungen kaum so schnell verarbeiten, wie sie hereinkommen. (bs)

