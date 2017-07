Zweithöchste Regenmenge seit 1951

Die Regenmenge einer privaten Messung in Holzminden verteilt auf fünf Messzylinder.

Holzminden (25.07.17). Auch wenn sich der Regen im Raum Holzminden am Dienstag-Vormittag zwischenzeitlich abgeschwächt hat und die vom Deutschen Wetterdienst (DWD) bewarnten Mengen wohl verfehlt werden dürften, sind die bisher gefallenen Regensummen als historisch einzustufen – und auch wenn man mit Superlativen vorsichtig sein sollte, darf man in diesem Falle durchaus von einem Jahrhundertereignis sprechen. So bewertet der TAH-Wetter-Experte Jürgen Höneke den Dauerregen über dem Kreis Holzminden. So ist die zwischen Montag- und Dienstagmorgen (Standard-Ablesertermine 07:50 MESZ) an der DWD-Station in Bevern gemessene Summe von 60,8 mm der zweithöchste 24-Stunden-Wert in der gesamten Klimareihe Holzminden/Bevern mit Tagesdaten seit 1951. Nur am 17.07.2002 gab es mit 77,5 mm (dieser Wert wurde aufgrund der Messlücke in den Jahren 1991-2006 aus dem benachbarten Lüchtringen übernommen) einen noch höheren Tageswert. An der reinen Niederschlagsstation des DWD in Eimen-Vorwohle, für die ebenfalls seit 1951 Tageswerte vorliegen, waren es am Montag sogar 79,2 mm. (hö)

