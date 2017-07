Containerlager im JadeWeserPort eingeweiht

Reinhard Nowak (Zweiter von links), Geschäftsführer der Symotion GmbH, mit Vertretern von Rhenus Midgard, dem Betreiber des Containerlagers in Wilhelmshaven, bei der Einweihung.

Holzminden/Wilhelmshaven (25.07.17). Kunden aus aller Welt verlassen sich auf die hohe Qualität der von Symrise produzierten Duft- und Geschmackstoffe, und auch auf deren punktgenaue Lieferung. Aus diesem Grund entschied sich das hauseigene Logistikunternehmen Symotion bereits Ende 2015 für die Zusammenarbeit mit Rhenus Midgard in Wilhelmshaven. Die schnell wachsende Anzahl von Tanks führte bereits wenige Monate später zur Erkenntnis, dass erheblich mehr Lagerflächen benötigt werden. Nach ersten Gesprächen zwischen Martin Breuer, Prokurist der Symotion GmbH, und Matthias Schrell, Geschäftsführer von Rhenus Midgard, über ein Zolllager für Tankcontainer aus Jacksonville und Colonel Island, unterzeichnete man schon im August 2016 den Vertrag. Im Dezember 2016 war es soweit: Der Bau des neuen Zolllagers ging in seine erste Phase, während Rhenus die aus den USA eintreffenden Tankcontainer in Zusammenarbeit mit der Spedition Köppen in Duisburg zwischenlagerte. Die Partner aus dem Ruhrgebiet übernahmen auch die Lieferung an die Symrise-Kunden. Bereits im Mai 2017 wurde dann die IT-Hardware installiert, und die Wilhelmshavener Rhenus-Mitarbeiter geschult. Und schon im Juli 2017 konnten die Auftraggeber von Symrise den ersten Bauabschnitt im JadeWeserPort fertigstellen und einweihen. Hier bewahren die Holzmindener aus Nordamerika kommende Tanks auf – gleichzeitig hat der Abbau der Lagerbestände in Duisburg begonnen. (tah)

