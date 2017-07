Jugendfeuerwehren schlagen Zelte auf

Auch das gehört dazu: Antreten zum Flagge hissen.

Kreis Holzminden (25.07.17). Die Kreis-Jugendfeuerwehr Holzminden veranstaltet alle drei Jahre ein Kreiszeltlager für alle Jugendfeuerwehren des Landkreises Holzminden. Nach 2008, 2011 und 2014 auf dem Jugendzeltplatz in Almke bei Wolfsburg wurde dieses Jahr als neues Ziel der Jugendzeltplatz in Zichtau bei Gardelegen gewählt. In diesem Jahr beteiligen sich 16 Jugendfeuerwehren an der Freizeit. (tah)

