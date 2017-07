Update: Mühlenfeldstraße nach Sperrung wieder frei

Wegen Überflutungen werden im Holzmindener Stadtgebiet Straßen gesperrt.

Update: Die Mühlenfeldstraße ist inzwischen geräumt und wieder befahrbar.

Holzminden (26.07.17). Das Wasser steigt wieder: In Holzminden läuft mittlerweile auch der Obere Teich auf dem Symrise-Gelände über, so dass es am Mittwochmorgen zu Straßensperrungen im Holzmindener Stadtgebiet kommt. Gesperrt sind die Liebigstraße zwischen Altendorfer Straße und Sollingstraße, die Ernst-August-Straße zwischen Bahnübergang und Böntalstraße. Auch im weiteren Kreisgebiet sind die Feuerwehren weiter im Hochwasser-Einsatz. (bs/nig)