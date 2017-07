Fahränfänger gerät in den Gegenverkehr: Fünf Verletzte und drei beschädigte Autos

Höxter/Holzminden (26.07.17). Ein Verkehrsunfall mit fünf Verletzten verursacht ein Fahranfänger auf der B 64 bei Höxter. Am Mittwochmorgen gegen 6.30 Uhr befuhr ein 18-jähriger Mercedesfahrer die B 64 aus Richtung Brakel kommend in Richtung Ottbergen. Kurz nach einem Bahnübergang, ausgangs einer langgezogenen Linkskurve, verlor er auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet in den Gegenverkehr. Dort stieß er zunächst mit einem mit vier Handwerkern besetzten Ford Transit aus dem Kreis Holzminden und anschließend mit einem Skoda Oktavia zusammen. Durch den Unfall wurden sowohl die vier Handwerker, als auch der Fahrer des Skoda, ebenfalls aus dem Kreis Holzminden, leicht verletzt. Sie wurden vorsorglich mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen, bis 09.10 Uhr, wurde die B 64, zwischen Hembsen und Ottbergen, für den Fahrzeugverkehr gesperrt und eine Umleitung eingerichtet. Die Fahrzeuge wurden schwer beschädigt und abgeschleppt. Der Gesamtschaden beträgt rund 40.000 Euro.