Wichtigste Aufgabe: Sandsäcke füllen, Sandsäcke füllen

In Holzminden füllen die Feuerwehrkameraden weiterhin Sandsäcke, in Eschershausen stehen Teile des Stadtparkes unter Wasser und in Scharfoldendorf überschwemmte die Lenne den Bereich Kuhmarkt.

Kreis Holzminden (26.07.17). Vollalarm bei der Feuerwehr Holzminden. Die wichtigste Aufgabe am Mittwochmorgen: Sandsäcke füllen, Sandsäcke füllen. Die Einsatzstellen sind ähnlich wie schon am Dienstagnachmittag, aber mit noch mehr Wasser. Daher werden die Sandsackbarrikaden noch erhöht. Im weiteren Kreisgebiet sind vor allem die Feuerwehren in Stadtoldendorf und Delligsen noch im Hochwassereinsatz. In Eschershausen und Scharfoldendorf hatte die Lenne am Dienstagabend ihre kritische Marke übersprungen, dort entspannt sich die Lage allmählich wieder etwas. (bs/nig)