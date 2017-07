Eine Verbeugung vor der Zwiebel

Pflanzenschutz-Berater Felix Haarstrich (rechts) zeigt Symrise-Chef Dr. Bertram kranke Stellen auf dem Zwiebel-Lauch. Auch Betriebsratsvorsitzende Regina Hufnagel (links) schaut interessiert zu.

Holzminden (26.07.17). Mit der Zwiebel beschäftigt man sich bei Symrise in Holzminden eigentlich das ganze Jahr über. Und nicht nur im sogenannten „Onion Ring“, sondern in vielen Bereichen von der Forschung über den Einkauf bis zur Produktion von Zwiebelkonzentrat oder -pulver. Aber seit gestern gibt es sogar einen eigenen Zwiebelfeldtag! Dass neben zahlreichen Mitarbeitern fast der komplette Vorstand zugegen ist, zeigt wohl am besten, wie groß die Bedeutung der „tollen Knolle“ für das Unternehmen ist. So kann der Zwiebelfeldtag durchaus als „Verbeugung vor der Zwiebel“ gesehen werden. (rei)

