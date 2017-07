Klägliches Meckern ruft Feuerwehr auf den Plan

Die jungen Ziegen wurden zu ihren Müttern getragen.

Warbsen (26.07.17). Der Einsatz am Dienstagabend war zwar relativ kurz, aber er wird den Warbsener Feuerwehrkameraden sicher noch lange in Erinnerung bleiben. Das klägliche Meckern junger Zicklein auf einem Bauernhof an der Straße Forstbachtal hatte aufmerksamen Nachbarn keine Ruhe gelassen – sie schlugen Alarm. Über die Leitstelle in Hameln wurde die örtliche Wehr zu einer „Tierrettung“ gerufen, so stand es auf den Meldeempfängern. An Ort und Stelle entdeckten die Helfer dann mehrere junge Ziegen, die offenbar von ihren Müttern getrennt wurden. Jetzt standen sie fast bis zum Bauch im Matsch. (rei)

Lesen Sie mehr im TAH vom 27.07.17