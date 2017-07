B64 Umgehung Negenborn: Start für den nächsten Bauabschnitt

Auf der B 64 bei Negenborn ist mit Behinderungen durch Baustellenverkehr zu rechnen.

Negenborn (27.07.17). Die Vorbereitungen für den nächsten Bauabschnitt „Neubau der Ortsumgehung Negenborn im Zuge der B 64“ beginnen in der nächsten Woche, daher sind auf der B64 und der L580 bei Negenborn mit Behinderungen durch Baustellenverkehr zu rechnen. Sobald der durch die starken Regenfälle durchnässte Boden Erdarbeiten zulässt, wird mit den Erdarbeiten zwischen der Landesstraße 580 und der Kreisstraße 71 begonnen. Hierauf wies die Nieders. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Hameln hin.

Weiterhin muss in der Zuwegung zum Friedhof eine neue Regenwasserkanalisation unter Vollsperrung des Weges hergestellt werden. Um die Erreichbarkeit des Friedhofs zu gewährleisten, wird ein Wirtschaftsweg zwischen der Landesstraße 580 und dem Friedhof hergestellt.

In weiteren Bauphasen erfolgt der Erdbau zwischen der Bundesstraße 64 am Hooptal und dem Bauende beim Klostergut Amelungsborn sowie folgend zwischen der Landesstraße 580 und dem Anschlussbereich an die Bundesstraße 64 Ortsausgang Negenborn Richtung Holzminden. In allen Bauphasen werden in verschiedenen Bereichen Wirtschaftswege parallel zur Trasse hergestellt. Zum Ende erfolgt die Umlegung der Landesstraße 580.

Für die Bauarbeiten ist eine Bauzeit bis Ende Oktober 2019 vorgesehen.Die Baukosten betragen circa 3,6 Millionen Euro.