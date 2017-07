Dankeschön!

Die Kreis-Holzmindener, die in den letzten Tagen und Nächten gegen die Wassermassen gekämpft und - wie hier - Sandsäcke gefüllt - haben, haben ein dickes Dankeschön verdient.

Kreis Holzminden (27.07.17). Aufatmen! Durchatmen! Ausschlafen! Tief „Alfred“ ist abgezogen.

Der Kampf gegen die Wassermassen hat viel Kraft gekostet. Wie hoch die Schäden sind, kann noch gar nicht beziffert werden. Aber eines haben die letzten drei Tage und Nächte bewiesen: Es gibt Menschen die bereit sind, uneigennützig zu helfen. Menschen, die zupacken – freiwillig und ehrenamtlich. All denen, die sich in den Regen gestellt, die Sandsäcke geschaufelt und geschleppt, die Wache gehalten und an Absperrungen gestanden haben, die für die Verpflegung der Helfer gesorgt haben, soll hiermit ein ganz großes Dankeschön gesagt werden.

Was wäre der Landkreis Holzminden ohne die Männer und Frauen der Freiwilligen Feuerwehren, die immer dann da sind, wenn Hilfe gebraucht wird! Die so gut ausgebildet sind, dass sie diese Hilfe auch leisten können! Die so routiniert sind, dass sie die Einsätze gut organisiert und unaufgeregt abarbeiten!

Und die nicht fragen, was bringt mir das? Was habe ich davon? – sondern anpacken.

Danke! (bs)