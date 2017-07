Einblicke ins Zentrum für Migration in Eschershausen

Gruppenbild im Hof. Foto: Kreis Holzminden

Eschershausen (27.07.17). Mit einem internationalen Buffet und Musik wurde das zweijährige Bestehen des Zentrums für Migration in Eschershausen gefeiert. Kreisoberamtsrat Rainer Stecker, als allgemeiner Vertreter der Landrätin begrüßte die erschienenen Vertreter der Politik, die haupt- und ehrenamtlich Tätigen sowie die Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses. In einem kurzen Rückblick wurden die wichtigsten Stationen seit dem Sommer 2015 in Erinnerung gerufen. Seitdem haben viele Menschen hier seit ihrer Flucht ein erstes festes Dach über dem Kopf gefunden. Die Zahlen der Neuzugänge sind in den vergangenen Monaten immer weiter gesunken. Im Sommer 2017, sind in der Goethestraße 6 von 123 Plätzen 51 belegt, in der Zweigstelle Am Hüschebrink sind 31 von maximal 90 Plätzen belegt.



In den letzten zwei Jahren konnte sich vieles entwickeln: von der Beteiligung am Johanni-Schützenfest, am Kartoffelbratfest und der Integration in viele Vereine mit der Teilnahme an dortigen Sportveranstaltungen, findet auch innerhalb des Zentrums für Migration Wertvolles statt: Sprach- und Erstorientierungskurse, Unterrichtung in europäischen Kulturgewohnheiten, Einkaufen, Kochen, Musizieren und verschiedene Sportspielarten wie Fußball, Kicker, Tischtennis.

Rainer Stecker zog eine positive Bilanz: "Das Konzept ,Mitten unter uns wollen wir sie aufnehmen' kann als geglückt angesehen werden, haben doch viele Menschen von Eschershausen und dem Zentrum für Migration aus, ihren Weg in ein neues Leben hier bei uns gefunden."