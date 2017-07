Tanz auf drei Hochzeiten

Mit 14 Metern ein weiter Sprung in die deutsche Spitze für MTV-Dreispringer Edmond Nowitschichin.

Holzminden (27.07.17). So richtige Sommerferien und Ausruhen vom Wettkampfgeschehen – das gibt es nicht für die Top-Athleten des MTV 49 Holzminden. Gleich an drei Leichtathletik-Schauplätzen waren sie an zwei Tagen aktiv und hinterließen dabei in Göttingen, Köln und Schwerin aussagekräftige Visitenkarten. (ro)

