Amy McDonald open-air in Beverungen: Das Programm steht, der Aufbau beginnt

Amy McDonald ist Open-Air in Beverungen zu erleben. Foto: Phil Smithies

Beverungen (28.07.17). Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, es sind nur noch wenige Tage bis zum 5. August, wenn sich die Weserwiesen in Beverungen wieder in eine große Open-Air-Konzertbühne verwandeln. Ganz aktuell wurde eine weitere Vorgruppe bestätigt, teilt die Kulturgemeinschaft mit. Neben den Paper Tigers aus Dänemark wird auch SCHWARZ als Support für Amy Macdonald aufspielen.

Jetzt steht auch der Ablauf des Konzert-Highlights des Jahres fest, welches die Feierlichkeiten zur 600 Jahrfeier der Stadt Beverungen abrunden wird. Bereits ab Montag wird mit dem Bühnenaufbau und der Umzäunung des Open-Air-Geländes und der Verlegung der Stromkabel begonnen.

Für den Info-Point und Abendkasse wird eigens ein Zelt aufgestellt. Ebenso wird ein Sammelzelt für die Dinge eingerichtet, die aus Sicherheitsgründen nicht auf das Open-Air-Gelände mitgenommen werden dürfen. Das sind: Getränkebehälter jeglicher Art, Rucksäcke, große Taschen, Schirme sowie alle Gegenstände, die die Sicherheit der Besucher gefährden könnten. Diesbezüglich wird durch professionelles Security-Personal eine intensive Kontrolle an den beiden Eingängen durchgeführt. Der Haupteingang mit Info-Point und Abendkasse befindet sich am Weser-Radweg/Ecke “Schützenstraße“. Der zweite Eingang ist an der „Hakeltwete“ eingerichtet und führt direkt an der Stadthalle vorbei auf die Weserwiesen. Hier sind alle Fans herzlich willkommen, die bereits ein Ticket im Vorverkauf erworben haben.

Der Einlass beginnt ab 18 Uhr. Zu dieser Zeit öffnet auch die Abendkasse. Zur Stärkung finden sich auf dem Veranstaltungsgelände ausreichend Verpflegungsstände mit Getränken und diversen Essensangeboten.

Die Kulturgemeinschaft bittet um Verständnis, dass nur akkreditierte Pressevertreter eine Fotoausrüstung mitbringen dürfen. Handys sind jedoch erlaubt, das Fotografieren ist jedoch nur ohne Blitz gestattet, um die Künstler nicht zu blenden.

Den Konzertauftakt übernimmt SCHWARZ, das neue Solo-Projekt von Roland Meyer de Voltaire, der es damit schon auf mehr als 750 000 Klicks im Internet gebracht hat. SCHWARZ steht sinnbildlich für das Schwarzbild im Film. „Nach vielen Jahren des Songwritings in Bands empfand ich die Arbeit als Filmmusikkomponist, ohne strenge Songstrukturen, als sehr befreiend und inspirierend. Denn im Film es geht um das Erschaffen von emotionalen Atmosphären, von großen Räumen, in denen die Zeit aufgelöst wird. Bei SCHWARZ versuche ich diese beiden Welten — den Song und den zeitlosen Raum — auszutarieren“, sagt Roland Meyer de Voltaire.

Gegen 20 Uhr zeigen dann Paper Tigers aus Dänemark, was sie so drauf haben. Und gegen 21 Uhr, passend zur Abenddämmerung, beginnt Amy Macdonald in Begleitung ihrer Band die Weserwiesen zu rocken. "Dann können wir ihre Hits wie „Dream On“, „Mr. Rock & Roll“ oder „This Is The Life“ und andere direkt an der Weser live genießen“, freut sich Volker Faltin, der das Open-Air für die Kulturgemeinschaft ehrenamtlich durchführt. "Und dann haben sich die vielen Stunden der Vorbereitung endlich gelohnt", so Faltin weiter. Besonders stolz ist er auf das Kulturgemeinschaftsteam, das mit ca. 80 Personen ehrenamtlich tätig ist und für einen reibungslosen Ablauf sorgen wird. Das Rote Kreuz, die Polizei und Feuerwehr sowie ein Ärzteteam werden ebenfalls für die Sicherheit der zahlreichen AMY-Fans sorgen.



Der Vorverkauf endet am Freitag, 4. August um 14 Uhr. Bis dahin können auch noch Reservierungen für die Abendkasse unter der Tel. 0 52 73 – 392 223 erfolgen. Tickets für das Open-Air-Konzert sind in allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie im Kulturbüro, Service Center Beverungen, Weserstr. 16 (Tel. 0 52 73 / 392 223) erhältlich. Für weitere Informationen ist die Kulturgemeinschaft auch im Internet unter www.kulturgemeinschaft-beverungen.de und auf Facebook zu erreichen.